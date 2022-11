Coupe du Monde : Benzema au soleil, les Diables Rouges brûlent, l’Angleterre veut se venger sur le voisin

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Benzema à La Réunion, fin de la rumeur

Forfait pour la Coupe du monde au Qatar en raison d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche, Karim Benzema avance dans sa récupération. Hier, la presse annonçait un possible retour de Karim Benzema à l’entraînement avec le Real Madrid, de quoi rêver d’un incroyable come-back avec les Bleus pour la deuxième partie du Mondial. Cependant, le Ballon d’Or 2022 ne devrait pas reprendre le chemin des terrains puisque le Français a atterri ce matin à La Réunion pour passer des vacances.

⚽ Karim Benzema est arrivé à La Réunion. Après son forfait pour la #CoupeDuMondeFIFA au Qatar, il va prendre quelques jours de repos sur l'île

📱💻https://t.co/LPUGv7j2n2 pic.twitter.com/20EHKtNNIO — La1ere.fr (@la1ere) November 29, 2022

Aréola touché

Le gardien de l’Équipe de France, Alphonse Aréola est blessé. “Aréola souffre de douleurs lombaires mineures. Il est ménagé aujourd'hui et est en soins. Aucune inquiétude majeure“, a indiqué hier l’attaché de presse des Bleus.

Les Diables rouges prennent feu

Depuis la défaite face au Maroc (2-0), la tension est palpable au sein du vestiaire des Diables Rouges. Clashs, tensions, Jan Vertonghen aurait même eu une altercation physique avec Kevin De Bruyne et Eden Hazard, rien ne va plus chez les Belges. Aujourd’hui à 13 heures, une conférence de presse va être tenue par Vertonghen et Hazard. Les deux hommes n'y étaient pas attendus, il devrait y avoir une belle mise au point…

🔴 Le dialogue serait rompu entre plusieurs joueurs de la sélection belge 😳



Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne ne se parlent plus. De même pour Eden Hazard avec Leandro Trossard et Romelu Lukaku avec Michy Batshuayi ! 😬



(@rtlinfo) pic.twitter.com/y6X2xWzii1 — BeFootball (@_BeFootball) November 29, 2022

Angleterre – Pays de Galles, un derby sous haute tension

Aujourd’hui à 20h, le Pays de Galles affronte l’Angleterre dans un derby qui s’annonce chaud. Les Three Lions sont rancuniers et ils n'ont pas oublié la vidéo des Gallois célébrant la défaite de l'Angleterre à l'Euro 2016 face à l'Islande comme le révèle le Daily Star. Pour se qualifier pour les 8es de finale les coéquipiers de Gareth Bâle doivent réaliser l’exploit en gagnant avec un gros score. Quant à eux, les Anglais sont quasiment assurés d’être au tour suivant, affaire à suivre…