Coupe du monde : l'Angleterre bute sur les Etats-Unis

Au terme d'un match fermé où les défenses ont pris le pas sur les attaques, l'Angleterre et les Etats-Unis se sont quittés ce vendredi sur un score nul et vierge (0-0), à l'occasion du deuxième match de poule de la Coupe du monde au Qatar. Malgré ce match nul, les Three Lions, premiers du groupe B avec quatre points, sont tout proches de la qualification pour la phase finale.