Coupe du Monde : l'Angleterre gagne son derby, les USA en huitièmes !

Ce mardi soir, les deux finales du Groupe B de la Coupe du Monde sentaient le souffre. Il faut dire qu'au derby entre l'Angleterre et le Pays-de-Galles répondait le sulfureux Etats-Unis – Iran sur fond de grosses tensions politiques entre Washington et Téhéran, il y avait beaucoup d'électricité dans l'air.

S'ils ont encore souffert une mi-temps, les Three Lions ont fait tomber Cymru (3-0) grâce à un doublé de Marcus Rashford (49e, 68e) – dont un sublime coup-franc - et un but de Phil Foden (51e). L'Angleterre s'offre la première place de ce groupe B (7 points) et affrontera le Sénégal dimanche prochain. En revanche, Gareth Bale a passé une très mauvaise soirée, sortant sur blessure pour son seul et unique Mondial.

Battu lors du premier Iran – Etats-Unis de l'histoire à la Coupe du Monde 1998 (2-1), la team US a pris sa revanche sur la team Melli grâce à Christian Pulisic, qui s'est d'ailleurs blessé sur le but (1-0, 38e). Si ce fut très chaud sur la fin, les coéquipiers de Timothy Weah ont bien tenu le choc...