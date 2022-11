Coupe du monde : l'Argentine finit 1ère, la Pologne défiera la France

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Incroyable scénario pour la qualification dans le groupe C ! Si l'Argentine a assuré la 1ère place en dominant la Pologne (2-0) malgré un pénalty manqué par Lionel Messi en fin de première période, c'est l'identité du futur adversaire de la France en 8es de finale, soit le 2e, qui est restée incertaine jusqu'au bout. Car la Pologne et le Mexique, qui a dominé l'Arabie Saoudite (2-1) ont longtemps été à égalité de tout, sauf du fair-play !

Jusqu'à la 95e minute, quand l'Arabie Saoudite a réduit le score à 2-1, Polonais et Mexicains étaient à égalité de points, de buts inscrits et encaissés. C'est donc la différence de buts qui aurait permis de les départager. A ce petit jeu, c'est la Pologne qui serait quand même passée. Ce sont donc Robert Lewandowski et sa bande qui affronteront les Bleus le 4 décembre au stade al-Thumama.