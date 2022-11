Coupe du monde : le bijou de Richarlison contre la Serbie en vidéo

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Le grand bonhomme de la victoire du Brésil face à la Serbie (2-0) ce jeudi soir se nomme Richarlison. L'ancien joueur d'Everton, transféré à Tottenham cet été, a signé un doublé. Et son deuxième but, sur un superbe enchaînement, est sans doute le plus beau de ce début de Mondial. A consommer sans modération !