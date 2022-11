Coupe du Monde : le clin d'oeil de Varane à Rami, scènes de guerre en Belgique, Aboukhlal célébré en L1

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

La petite blague de Raphaël Varane sur Adil Rami

C'est ce qu'on appelle une dédicace... Ce dimanche, alors qu'il était en conférence de presse à Doha, Raphaël Varane a vu l'une de ses réponses être interrompue par l'alarmie incendie de l'hôtel des Bleus. Une scène qui a beaucoup amusé le joueur de Manchester United, lequel s'est rappelé de l'épisode de l'extincteur avec Adil Rami lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie :

Théo Hernandez, la Ferrari des Bleus

Conférence de presse des Bleus toujours avec Théo Hernandez. Le défenseur du Milan AC a souri en apprenant qu'il était comparé par les Chinois à une « super voiture » pour sa faculté à enchaîner les kilomètres dans son couloir gauche. Interrogé sur son nouveau surnom, le frère de Lucas s'est lâché : « Si c'est une Ferrari, c'est encore mieux ! »

La Belgique perd, Bruxelles s'enflamme

Ce dimanche, le Maroc a battu la Belgique (2-0) à la Coupe du Monde et, comme on pouvait le redouter, c'est la guerre civile du côté de Bruxelles, la ville du pays comptant la plus grosse communauté d'origine marocaine dans tout le Plat pays. La fête des fans marocains connait quelques débordements...

Ça dégénère à Bruxelles. C’est pas ça le football. Rentrez chez vous. Laissez la rue aux vrais supporters.

Aboukhlal troisième buteur toulousain en Coupe du Monde

Auteur du deuxième but du Maroc face à la Belgique (2-0), le toulousain Zakaria Aboukhlal a réalisé une performance rare pour les Violets. En effet, dans toute l'histoire des Coupes du Monde, ce n'est que la troisième fois qu'un joueur du Téfécé marque un but. Le Marocain rejoint Yannick Stopyra (2 buts en 1986) et Ola Toivonen (1 but en 2018), marquant un peu plus son passage en Haute-Garonne.