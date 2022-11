Coupe du monde : le Ghana vient à bout de la Corée du Sud

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Après Cameroun - Serbie (3-3), on a eu droit à un autre match fou ce lundi lors de la Coupe du monde au Qatar. En effet, le Ghana et la Corée du Sud se sont livrés une véritable bataille pendant 90 minutes. Mais c'est finalement les Black Stars qui ont décroché la victoire (3-2). Mohammed Salisu, (24e), et Mohamed Kudus (34e, 68e) sont les buteurs ghanéens tandis que les deux buts coréens ont été inscrits par Cho Gue-Sung (58e, 61e). Grâce à cette victoire, le Ghana, battu par le Portugal (3-2) lors du premier match de poule, se relance pour la qualification pour les 8es de finale tandis que la Corée du Sud est bon dernier du groupe H avec seulement 1 point au compteur.