Coupe du monde : le Maroc s'offre l'Espagne aux tirs aux buts

Après s'être tenus en échec lors du temps réglementaire puis lors des prolongations (0-0), le Maroc et l'Espagne ont joué leur place pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 aux tirs aux buts. À ce petit jeu-là, ce sont les Lions de l'Atlas qui se sont imposés (3-0). C'est la première fois de leur histoire que les Marocains se qualifient pour les quarts de finale d'un Mondial.

Morocco are into the World Cup Quarter-Finals! 🇲🇦