Coupe du Monde : le programme complet des huitièmes de finale

20h : Portugal – Suisse (TF1 et beIN Sports 1)

20h : Brésil – Corée du Sud (TF1 et beIN Sports 1)

20h : Angleterre – Sénégal (TF1 et beIN Sports 1)

16h : France – Pologne (TF1 et beIN Sports 1)

20h : Argentine – Australie (TF1 et beIN Sports 1)

Le programme des huitièmes de finale

Voici la liste complète des huit affiches de la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar. Il y a beaucoup beaucoup de surprises... On retrouve 8 nations européennes, 3 nations asiatiques, 3 nations américaines (Nord et Sud) et 2 équipes africaines.