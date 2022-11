Coupe du monde : les Bleus défient la Tunisie, Coman l’instinct du dribbleur, Weah a un message, pas la retraite pour Bale

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

France – Tunisie : Une équipe remaniée

Aujourd’hui à 16h, les Bleus affrontent la Tunisie dans le dernier match de la phase de groupes. Pour ce match, Didier Deschamps va procéder à des changements car les Français sont déjà qualifiés pour les 8es de finale. Steve Mandanda, Benjamin Pavard, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Kingsley Coman et Marcus Thuram devraient débuter.

L’instinct du dribbleur de Kingsley Coman

Considéré comme l'un des dribbleurs les plus efficaces de sa génération, l’attaquant de l’Équipe de France, Kingsley Coman, est revenu ce duel d'homme à homme juste avant France-Tunisie dans un entretien accordé à l’Equipe, Tu prends le dessus sur l'adversaire, tu décantes des situations... “Tu es l'acteur, en fait. Parfois, le seul moyen de débloquer des matches face à des équipes qui défendent bien, c'est de dribbler. Et là, tu vois tout le jeu qui s'ouvre. On a besoin de ça dans le foot. Si personne ne dribble, si personne ne crée, il n'y a pas de spectacle et pas de plaisir.“, a expliqué le joueur du Bayern Munich.

Pas de retraite pour Bale

Le Pays de Galles quitte la Coupe du Monde 2022 par la petite porte ! Pour le grand retour des Gallois dans la compétition, les hommes de Rob Page se sont inclinés à deux reprises (3-0 Angleterre, 2-0 Iran) et ils ont fait un match nul (1-1 États-Unis). Hier, après la rencontre face aux Anglais. Le capitaine Gareth Bale a annoncé vouloir continuer à défendre les couleurs de son pays au micro de la BBC, “Je continuerai aussi longtemps que je le peux et aussi longtemps qu’on voudra de moi. C’est un moment difficile maintenant, mais nous repartons. Nous avons une campagne de qualification qui commence en mars. Si je vais être impliqué ? Je l’espère, oui“, a-t-il expliqué.

Gareth Southgate annonce la couleur contre le Sénégal

Dimanche, l’Angleterre va défier le Sénégal pour les 8es de finale de cette Coupe du Monde ! Gareth Southgate veut confirmer son statut face aux Lions de la Teranga, “ J'ai vu jouer le Sénégal contre l'Iran à Vienne. Je les ai bien observés. À partir de maintenant, on va étudier leurs matchs. On connaît certains joueurs qui jouent dans de grands championnats et en Angleterre. On sait qu'on sera favori, on doit l'assumer, mais on joue une équipe très dangereuse“, a analysé le coach des Three Lions après la victoire des siens face aux Gallois (3-0). Le choc est lancé !

Weah et les États-Unis ont un message à faire passer au monde

Hier, en battant l’Iran (1-0), les États-Unis se sont qualifiés pour les 8es de finale, la Team USA affrontera les Pays Bas pour une place pour le tour suivant. “Après la rencontre, Timothy Weah avait un message à adresser au monde du football, Je dis toujours que c'est nous contre le monde. Parce que personne ne croyait que les États-Unis pouvaient jouer un bon football. Nous essayons juste de le montrer au monde.“, a lancé l’attaquant du LOSC.