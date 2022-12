Coupe du monde : Messi se fait remarquer en mal, la folle promesse de Morata à Mbappé, nouveau record d'audience pour les Bleus

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Argentine : Messi est le joueur qui marche le plus

Amazon Prime Vidéo a fait le Top 10 des joueurs qui ont le plus marché lors de la phase de poules de la Coupe du monde au Qatar. Sans grande surprise, c'est Lionel Messi qui occupe la tête de ce classement avec 4625 pas. La star argentine devance le défenseur central ghanéen, Mohammed Salisu (4525 pas) et l'ailier droit mexicain, Hirving Lozano (4505 pas).

Espagne, Equipe de France : la folle promesse de Morata à Mbappé

Interrogé sur le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde par AS, Alvaro Morata a confié qu'il allait apporter le Soulier d'Or à Kylian Mbappé en vélo si la Roja gagne le Mondial. "Si l'Espagne gagne la Coupe du monde, j'apporterai le Soulier d'Or à Mbappé sur mon vélo", a assuré l'attaquant espagnol.

France - Pologne : les Bleus offrent un nouveau record d'audience à TF1

Selon Médiamétrie, 14,32 millions de téléspectateurs ont regardé le 8e de finale entre l'équipe de France et la Pologne (3-1), qui était diffusé en clair sur TF1. Il s'agit de la meilleure audience, toutes chaînes confondues, depuis juillet 2021.

Angleterre - France : Southgate se méfie de trois Bleus

Vainqueurs respectivement de la Pologne (3-1) et du Sénégal (3-0), l'équipe de France et l'Angleterre s'affronteront en quart de finale. Pour ce choc, le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, se méfie particulièrement de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. "Ce sera notre plus grand test. C’est le tenant du titre, avec un nombre incroyable de talents individuels. Ce sera un match formidable à préparer, un défi. Kylian Mbappé est un joueur de classe mondiale mais il y a aussi Antoine Griezmann qui compte plus de 100 sélections (113), et il est aussi phénoménal. Nous connaissons très bien Olivier Giroud et ils ont des jeunes milieux qui font des prouesses. Si on étudie la France de près, il y a du talent à tous les postes."