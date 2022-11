Coupe du monde : le match nul entre les Pays-Bas et l'Equateur élimine le Qatar de son Mondial

Au terme d'un match globalement dominé par les Equatoriens, les Pays-Bas et l'Equateur se sont quittés dos à dos (1-1), à l'occasion du deuxième match de poules de la Coupe du monde au Qatar. Au retour des vestiaires, Enner Valencia (49e) a répondu à l'ouverture du score de Cody Gakpo (6e). Avec quatre points, les deux nations sont en têtes du groupe A tandis que le Qatar est éliminé de son Mondial suite à ce résultat.

