Coupe du monde : portée par Lewandowski, la Pologne domine l'Arabie saoudite

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Tenu en échec par le Mexique (0-0) lors du premier match, la Pologne a battu ce samedi l'Arabie saoudite (2-0) grâce à des buts de Piotr Zielinski (39e) et Robert Lewandowski (82e), qui a aussi délivré une passe décisive. Grâce à cette victoire, les Polonais prennent la première place du groupe C en attendant l'autre match du groupe entre l'Argentine et le Mexique.