Coupe du monde : Cristiano Ronaldo envoie un message à Neymar, Onana écarté, Deschamps va faire tourner

L’Équipe de France ça va tourner !

Les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe du Monde 2022. Mercredi, pour affronter la Tunisie dans le dernier match de la phase de groupes, Didier Deschamps devrait faire tourner son effectif. Fofana, Guendouzi, Coman, Camavinga et Mandanda pourraient bien débuter face aux Aigles de Carthage.

La joie des Bleus dans le vestiaire après la victoire face au Danemark (2-1) et la qualification pour les 8es de finale ! 🔥 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/7OG2vwqAjO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 27, 2022

Le message de R9 à Neymar

Blessé et forfait pour le reste de la phase de groupes et peut-être de toute la Coupe du Monde. Neymar a reçu un message de Ronaldo, “Tu es génial, Neymar ! Géant ! Je suis sûr que la plupart des Brésiliens, comme moi, t'admirent et t'aiment. Ton talent t'a emmené si loin, si haut, qu'il y a de l'amour et de l'admiration pour toi dans tous les coins du monde. Et c'est aussi pour cette raison, pour être arrivé là où il est, pour le succès qu'il a obtenu, qu'il doit faire face à tant de jalousie et de méchanceté. C'est contre cette violence verbale au pouvoir destructeur que je t'écris aujourd'hui : reviens plus fort ! Plus intelligent ! Avide de buts ! Le bien que tu fais sur et en dehors du terrain est bien plus grand que la jalousie envers toi. N'oublie pas une seconde le parcours qui a fait de toi une idole du football mondial. Le Brésil t'aime", a expliqué la légende du football brésilien sur Instagram.

Onana écarté

André Onana est écarté du Cameroun selon les informations de l’AFP. Le gardien de l’Inter Milana été écarté des Lions Indomptables pour raison disciplinaire. Le motif, ni même la durée ne sont pas connus pour l’instant.

Kramarić détruit le coach canadien

Hier la Croatie a éliminé le Canada de ce Mondial (4-1). Après la rencontre, Andrej Kramarić auteur d’un doublé a taclé le sélectionneur canadien. “ Je tiens à remercier l'entraîneur du Canada pour cette motivation. Il aurait pu choisir de meilleurs mots. Il aurait pu les formuler un peu différemment. À la fin, la Croatie a montré qui a baisé qui“, a lâché l’attaquant croate.

Les Qatariens répondent aux Allemands

Les Qatariens ont décidé de répondre aux joueurs de la Mannschaft. Hier, lors d ‘Espagne – Allemagne, Ils se sont, eux aussi, couvert la bouche et ils ont brandi des portraits de l’ancien milieu de terrain international, Mesut Özil. Un message qui fait référence au communiqué qu’avait publié l’ancien du Real Madrid pour annoncer sa retraite internationale avec l’Allemagne à cause des critiques et des attaques racistes.