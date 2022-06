Croatie - France : les Bleus toujours pas inspirés en Ligue des Nations (0-0, MT)

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

C'est donc la pause entre la Croatie et l'équipe de France pour cette seconde partie de la Ligue des Nations. Sur un score nul, 0-0, qui reflète assez bien le niveau d'une formation française en dedans. Après la défaite face au Danemark (1-2) en fin de semaine dernière, l'équipe de Didier Deschamps n'a (toujours) pas montré son plus beau visage. Avec un effectif remanié, certes, les Bleus ont tout d'abord souffert en deux occasions.

A la 14e minute, tout d'abord, lorsque Budimir, sur une passe de Brozovic, allait se présenter seul face à Maignan avant une intervention exceptionnelle de Saliba (costaud) au prix d'un tacle glissé. Puis à la 18e linotte, lorsque Budimir, encore lui, couvert par Kimpembe au départ, prenait la profondeur dans l'axe gauche et se présentait seul face à Maignan, avant qu'un tacle de Kimpembe sauve les Bleus.

Unique occasion de s'enflammer, pour les supporters tricolores, à la 31e minute, lorsqu'après une énième récupération de Tchouaméni, Nkunku filait seul à droite et trompait le gardien croate, Livakovic, d'un somptueux piqué croisé du pied droit. Problème, l'ancien parisien était hors-jeu au départ et c'est fort logiquement que l'arbitre annulait l'ouverture du score. Juste avant la pause, Diaby (41e), d'une belle frappe du droit, et Tchouaméni, (42e), facile dans tout ce qu'il entreprend, d'une frappe lourde, inquiétaient Livakovic, mais sans succès.

Tout reste à faire.

Pour résumer Depuis 20 heures 45, l'équipe de France de Didier Deschamps, affronte la Croatie à Split pour le seconde journée de la Ligue des Nations. Résultat impératif pour les Bleus après leur défaite face au Danemark la semaine dernière au Stade de France. A la pause,

Benjamin Danet

Rédacteur