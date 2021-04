Eliminatoires Coupe du monde 2022 : Bosnie 0-1 France (terminé)

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 1/4 de finale

Les puristes regretteront certainement la qualité du jeu tricolore mais ce serait oublié qu'ils viennent d'enchaîner trois matches en une semaine ou encore que les internationaux vivent sur un rythme infernal depuis le mois de septembre. Et puis, l'essentiel est ailleurs : grâce au but d'Antoine Griezmann à l'heure de jeu, les Tricolores ont battu la Bosnie-Herzégovine (1-0) et sont déjà largement en tête de leur poule (quatre points d'avance sur l'Ukraine, tenue en échec par le Kazakhstan) dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

En première période, Hugo Lloris a réalisé un arrêt miraculeux à la 26e minute pour sa 123e sélection, qui lui permet de rattraper Thierry Henry. En seconde période, après que les joueurs aient fait preuve de beaucoup de maladresse dans le domaine aérien, Antoine Griezmann a marqué de la tête sur un centre venu de la gauche d'Adrien Rabiot. Ce ne fut pas un grand match mais l'essentiel est ailleurs !