Equipe de France : 2 joueurs quittent le rassemblement

Il est rare que les choses se passent encore plus mal quand on s'attend au pire. Et pourtant, c'est ce que les supporters de l'équipe de France sont en train de vivre avec cette dernière période internationale de la saison, qui voit des Bleus exténués enchaîner quatre matches en dix jours. Et aligner les résultats décevants (1-2 contre le Danemark, 1-1 en Croatie et en Autriche).

La FFF vient de publier un communiqué pour annoncer les départs de deux Tricolores. Le premier est Ngolo Kanté, blessé depuis le match contre le Danemark. Forfait pour la réception de la Croatie lundi soir au Stade de France, il a été libéré avec 48h d'avance. Pas de blessure pour Lucas Hernandez mais un heureux événement. Le défenseur du Bayern Munich est retourné auprès de sa compagne, qui s'apprête à accoucher.

Fin de saison pour les deux Français !https://t.co/zc4kQfKQZT — Foot Mercato (@footmercato) June 11, 2022

Pour résumer La série de quatre matches en dix jours de l'équipe de France, au bout d'une saison déjà bien chargée, aura fait de la casse. Deux joueurs quittent le groupe car forfaits pour la réception de la Croatie lundi soir au Stade de France.

Raphaël Nouet

Rédacteur