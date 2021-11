Equipe de France : après le verdict de la sextape, Valbuena allume Le Graët

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Enfin, on sort de cette triste histoire de sextape qui pollue la vie de l'équipe de France depuis trop longtemps. Le tribunal correctionnel de Versailles a condamné Karim Benzema à une amende de 75.000 euros, en plus d'une peine d'un an de prison avec sursis. Mathieu Valbuena est satisfait que son statut de victime ait été reconnu. Mais avant de rentrer en Grèce, il s'est permis d'adresser un tacle cinglant au président de la FFF, Noël Le Graët.

« J'ai été très étonné, même si rien ne me surprend dans ce milieu, du très peu de soutien de l'équipe de France, a-t-il lâché devant les micros. Même si elle a été partie civile dans cette histoire. Et M. Le Graët… Quand je faisais les beaux jours de l'équipe de France, il me léchait les bottes. Par contre, quand on disparaît des radars, c'est Monsieur fantôme. Peut-être qu'il a perdu mon numéro. »

