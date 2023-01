Equipe de France : après Zidane, Daniel Riolo révèle un scandale entre Le Graët et Deschamps !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Noël Le Graët est sorti du cadre hier soir au sujet de Zinédine Zidane. Lancé sur sa potentielle signature au Brésil, le président de la FFF s’est lâché. « Il fait ce qu’il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré, on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier, a-t-il affirmé sur RMC Sport. Son avenir ? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne. »

Suit un ping-pong verbal confus, où Le Graët va jusqu’à échanger avec son épouse, présente à ses côtés… qui se ponctue par : « Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l’aurais même pas pris au téléphone… »

Consterné par les propos de Le Graët, Daniel Riolo a sorti un autre lourd dossier initié par le président de la FFF lui-même en compagnie de Didier Deschamps ! Il concerne sa propre succession à son poste. « Il a dit : 'On a réfléchi ensemble à ma succession' ! Ça veut dire que Deschamps et lui réfléchissent ensemble. Si là on n'est pas en plein scandale... Moi je suis désolé, mais les deux doivent partir », a tonné un Riolo très énervé par l’impunité dont semblent jouir les deux hommes forts des Bleus.