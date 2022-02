Equipe de France, ASSE : Le Graët réagit à la polémique Zouma

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Kurt Zouma se prend un tsunami de reproches depuis qu'une vidéo privée a été diffusée sur les réseaux sociaux et mis en Une du Sun. On voit le défenseur de l'équipe de France frapper violemment son chat, accusé d'avoir cassé un vase. L'animal se prend un shoot bien appuyé puis est la cible d'une chaussure lancée par l'ancien Stéphanois. Une vidéo qui a ému l'opinion publique et qui a entraîné nombre de réactions, West Ham le sanctionnant notamment de l'amende la plus salée possible.

Ce soir, le président de la FFF, Noël Le Graët, a réagi à cet acte condamnable et condamné en déclarant : « Il a été sifflé par le public hier (mardi) lors de son match face à Watford et on peut comprendre l'émotion suscitée. Cet acte de violence gratuit, bête et méchant, apparaît d'autant plus étonnant que je n'ai jamais entendu parler de Kurt Zouma en mal. Au contraire, c'est un garçon connu pour être respectueux, positif. Je note cependant ses excuses ; j'espère qu'il en tire la leçon qui s'impose et je crois que c'est le cas ». Le Breton n'a cependant pas exprimé le souhait de voir le joueur sanctionné au niveau des Bleus, comme le lui a demandé la SPA...

