Equipe de France : Benzema, Deschamps... Mathieu Valbuena sort du silence !

Impliqué dans l'incident qui avait valu la mise à l'écart de Karim Benzema en équipe de France suite à l'affaire de la sextape, Mathieu Valbuena a évoqué sur RMC le retour de la star du Real Madrid en Bleu pour l'Euro 2021. Dans l'émission « Top of the Foot » sur RMC, l'ancien Marseillais et Lyonnais n'a pas voulu trop en dire.

Valbuena ne veut pas polémiquer

« Je n'ai aucun commentaire à faire dessus. S'il doit apporter un plus à l'équipe de France, tant mieux pour l'équipe de France. Cela se jouera sur le terrain (…) C'est un choix du sélectionneur. Pour moi, Didier Deschamps sera gagnant dans tous les cas. Si l'équipe de France performe, on dira qu'il a su s'adapter malgré un contexte difficile. Si la France échoue et performe moins, on ne lui en voudra pas. Didier Deschamps sait très bien y faire. En attaque, il n'a aucune garantie. Il a fait ses choix (…) Il est très malin par rapport à ça », a expliqué le joueur de l'Olympiakos.

Quant à savoir si Didier Deschamps avait eu l'élégance de l'appeler avant cette décision, Mathieu Valbuena a répondu par la négative. « Je n'attends rien de personne (…) Je fais ma vie. Je suis heureux là où je suis. Je prends encore du plaisir sur le terrain à 36 ans. Je n'attends rien de Didier, rien de quiconque. Est-ce qu'il m'a appelé ? Non ».