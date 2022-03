Equipe de France : Benzema, Mbappé, Deschamps, Zlatan... Giroud crie ses 4 vérités après l’Euro

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Sa brouille avec Mbappé est-elle du passé ?

« Tout cela est derrière moi. Je prends ce retour comme un cadeau, un bonus dans ma carrière. Je savais que si je faisais de bonnes performances avec le Milan, je pouvais garder la porte entrouverte. C’est ça que j’avais dans un coin de ma tête. Mais ce n’était pas une obsession. Ce rappel en sélection découle du bon travail et de mes performances milanaises. Je suis prêt à composer avec tout le monde et dans tous les systèmes. On est tous de grands professionnels. Je suis comme un caméléon. Je m’adapte ! L’important est d’être dans les meilleures dispositions. Je le suis. »

Est-il en froid avec Deschamps ?

« Le coach m’avait envoyé un message pour mon anniversaire (le 30 septembre). On s’était rappelé. Depuis, il n’y avait pas eu grand-chose. Jusqu’à ce dernier coup de fil samedi dernier. Il m’a laissé un message avant notre match à Cagliari (1-0). Ilm’a demandé de le rappeler avant la sieste. J’étais agréablement surpris. On avait prévu une discussion lundi soir. Mais on a fêté l’anniversaire du “Ninou” (Antoine Griezmann). On ne s’est jamais encore parlé de visu depuis l’Euro. Même si beaucoup de choses ont déjà été digérées, il y a ce besoin de parler entre adultes responsables. J’ai accepté certaines choses, j’ai toujours été de l’avant. Le coach connaît mon état d’esprit. Il sait que je suis frais, dispo et toujours à 200 % avec l’équipe de France. Je serai content d’avoir cette discussion avec le coach. J’écouterai ce qu’il a encore à me dire. »

Est-il toujours en concurrence avec Benzema ?

« À un moment donné, un statut peut évoluer. Il faut savoir s’adapter. Aujourd’hui, je pense qu’avec la maturité et mon expérience, le coach doit savoir que je reviens avec une grande motivation. Il peut compter sur moi quel que soit le rôle qu’il me donnera. On verra ce qu’on se dit et de quoi l’avenir sera fait. Pour l’instant, je ne me projette pas plus loin que ces deux matches mais je serai toujours présent et disponible pour la sélection. Il faut qu’on discute avec le coach. Tout est facilité par la communication. J’ai besoin qu’il me dise ce qu’il attend de moi. C’est le principal. L’équipe de France reste avant tout une force collective, avec une cohésion d’équipe extraordinaire. Elle a bien marché avec moi, sans moi aussi. »

Apprend-il d’Ibrahimovic à Milan ?

« Cette situation avec Zlatan au Milan est une chance. C’est ce qui nous pousse à nous surpasser. Il est comme un grand frère dans le vestiaire car il pousse à repousser encore plus loin l’exigence. C’est bien pour tout le monde d’avoir ce genre de concurrence et de personnalité dans une équipe. La concurrence m’a toujours boosté. Que ce soit en club ou en sélection, elle est nécessaire. »

