Équipe de France : c'est officiel, Disasi et Todibo remplacent Saliba et Fofana

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

"Disasi et Todibo remplacent Fofana et Saliba. Didier Deschamps a décidé de convoquer les défenseurs de Monaco et de l'OGC Nice pour pallier aux forfaits de ceux de Chelsea et d'Arsenal. Blessé jeudi avec son club d'Arsenal FC en Ligue Europa contre le Sporting Portugal et contraint de sortir dès la 21e minute de jeu en raison d'une lombalgie, William Saliba ne pourra pas honorer sa convocation avec l'Équipe de France, tout comme Wesley Fofana, victime d'une lésion musculaire à l'ischio-jambier droit avec le Chelsea FC contre Everton FC, en Premier League, ce samedi. Confronté à ces deux forfaits, Didier Deschamps, le sélectionneur national, a décidé de faire appel au Monégasque Axel Disasi (photo ci-dessus) et au Niçois Jean-Clair Todibo. Ils sont tous les deux attendus lundi à midi au CNF Clairefontaine, comme l'ensemble des joueurs sélectionnés pour ce rassemblement consacré aux deux premiers matches des éliminatoires de l'Euro 2024, contre les Pays-Bas le vendredi 24 mars au Stade de France (20h45, en direct sur TF1) et en République d'Irlande le lundi 27 mars (20h45, en direct sur TF1)", peut-on lire sur le communiqué de la FFF.