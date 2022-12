Equipe de France : ça s'agite pour Marcus Thuram !

Auteur d'une belle Coupe du monde avec les Bleus, Marcus Thuram ne devrait pas rester à Moenchengladbach. L'ancien guingampais est en fin de contrat avec le club allemand, qui a déjà recruté son successeur en la personne du géant croate d'Osijek, Dion Drena Beljo, âgé de 20 ans (1,95m).

Et selon Nicolo Schira, Thuram attise les convoitises. Le Bayern Munich est sur les rangs, mais aussi l'Inter Milan, MU et Aston Villa. Rien que ça !

After #BayernMunich and #Inter, #ManchesterUnited and #AstonVilla have also shown interest in signing Marcus #Thuram. His contract with #Gladbach expires in June 2023 and he will not extend. So the german club working to sell him in January for €10M. #transfers #MUFC #AVFC https://t.co/quayWaDeZh