Equipe de France : cet ex de l’OL et l’ASSE dévoile le secret pour faire taire Mbappé

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Kylian Mbappé (23 ans) donne l’impression de ne pas avoir de limites. Hier, l’attaquant du PSG a guidé la France en 8es de finale de la Coupe du monde grâce à un doublé magistral et une passe décisive pour Olivier Giroud contre la Pologne (3-1). Samedi, les Bleus auront encore besoin de lui pour forcer le verrou de l’Angleterre en quarts de finale (20h).

Frédéric Piquionne a décrypté le jeu de Mbappé en un-contre-un. « Il analyse son attitude, c’est le jeu du chat et de la souris, décrit l’ancien attaquant international dans L'Équipe. Et il sait que le défenseur ne va pas ouvrir l’axe parce que c’est là qu’il est le plus dangereux. » L’ancien buteur de l’ASSE, de l’OL et du Stade Rennais sait comment arrêter Mbappé.

« Il faut mettre le pied d’appui près du ballon et, surtout, en direction de l’endroit où tu veux tirer, détaille Piquionne. Si le pied d’appui est orienté vers l’extérieur, tu ne peux plus ouvrir ta hanche. Lui, au contraire, lorsqu’il veut finir côté fermé, il place son pied d’appui en direction du premier poteau, ce qui lui permet de fermer son pied au dernier moment. Maîtriser ce geste, ça nécessite énormément de travail. »