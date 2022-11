Equipe de France : Daniel Riolo doute du forfait de Benzema, de vives séquelles chez les Bleus ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Au sein de l’équipe de France, le sujet est sensible depuis le départ de Karim Benzema en catimini, à 6 heures du matin, de l’hôtel Al Messila le premier dimanche de la Coupe du monde. Sur ce point, L’Équipe estime que deux versions s’affrontent selon les interlocuteurs : l'attaquant du Real Madrid a-t-il demandé à prendre le premier vol pour rentrer en Europe ? Ou est-ce la FFF qui ne lui a pas vraiment laissé le choix ?

« Même si Benzema a reçu de nombreux messages de soutien de ses coéquipiers en bleu, lui non plus n’est pas dupe, explique le quotidien sportif. Son forfait n’embête pas tout le monde, loin de là. Il est fort peu probable aussi qu’il ait compris pourquoi Deschamps ne l’a pas gardé, si c’était pour ne pas le remplacer numériquement. Pas rayé de la liste, Benzema pourra être considéré comme champion du monde si les Bleus vont au bout. On en est encore loin. Mais le sujet aura sûrement une suite dans un avenir proche et pourrait laisser des traces, vu les conditions de son départ de la Coupe du monde et le ressentiment des uns et des autres. »

Daniel Riolo, après les doutes émis par Pierre Ménès sur le sujet, a également émis quelques doutes sur le départ en catimini de Benzema. « Pourquoi c'est si louche, pourquoi ce n'est pas clair ? », a notamment demandé le polémiste hier soir sur l’antenne de RMC Sport. Sans avoir le fin mot de l’histoire...