Equipe de France : Daniel Riolo est enfin emballé par les Bleus de Deschamps !

Vainqueur avec la manière de l'Australie (4-1) et du Danemark (2-1) lors des deux premiers matchs de poule de la Coupe du monde, l'équipe de France est déjà qualifiée pour les 8es de finale et s'impose comme l'une des favorites à la victoire finale.

"Il y a une façon de jouer qui me plait"

Daniel Riolo est complètement séduit par les débuts des Bleus au Mondial. "En compétition, je crois que depuis 2006 et le match contre le Brésil (victoire 1-0 en quart de finale de la Coupe du monde, ndlr), l’équipe de France ne m’a pas autant fait vibrer, séduite, en termes de jeu, de ce que tu proposes sur le terrain, de l’enthousiasme que tu mets, de la façon de jouer. Il y a aussi une façon de jouer qui moi me plait plus", a savouré le chroniqueur de RMC Sport dans l'After Foot.

