Equipe de France : Daniel Riolo pousse un gros coup de gueule sur le latéral gauche

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Depuis mardi et la blessure de Lucas Hernandez, le sujet de la doublure de Théo Hernandez en équipe de France est au centre des débats médiatiques. Eduardo Camavinga sera-t-il apte à combler un poste où il n'a jamais joué ? Cette question agace profondément Daniel Riolo qui s'est fendu d'un gros coup de gueule sur le débat du moment chez les Bleus.

« Arrêtez la science-fiction au bout d'un moment ! »

« Vous ne voulez pas faire ce débat une fois que Theo Hernandez sera cassé en deux et qu'on aura plus d'arrière gauche ? Vous anticipez qu'il va se blesser, qu'il va être remplacé par Camavinga, qu'il va se déchirer et qu'on va se faire éliminer. Arrêtez la science-fiction au bout d'un moment ! Vous êtes des chats noirs ! »

Ulcéré par le débat du moment, le consultant de l'After Foot ne remet pas en cause les choix de Didier Deschamps, lequel avait doublé le poste avec un élément performant : « Evidemment, on est triste pour Lucas Hernandez mais dans ce malheur-là, c'est un peu comme si Deschamps s'était rectifié. En mettant Théo Hernandez, on s'aperçoit en fait que l'arrière gauche titulaire de cette équipe, ce doit être lui ! »