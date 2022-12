Equipe de France : de l'eau dans le gaz entre les femmes des Bleus ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Si, dans le vestiaire, l'équipe de France fait en sorte d'afficher une belle solidarité lors de la Coupe du Monde au Qatar, il n'en est pas toujours de même en tribune. La semaine passée, après France – Danemark (2-1), on a même assisté à un règlement de comptes … entre femmes de joueurs de l'équipe de France sur Instagram.

Accrochage entre Madame Lloris et Madame Aréola !

Interrogée par les internautes sur la solidarité entre les WAG's de l'équipe de France, Marrion Aréola, la compagne du 3e gardien des Bleus, s'en est prise à Marine Lloris. « Est-ce que je m'entends bien avec Marine Lloris ? Du tout ! Pour la simple et bonne raison que c'est le genre de personne qui viendra te parler uniquement par intérêt. Il y a un an quand elle a su que j’étais copine avec des personnes influentes à Londres, j’ai reçu un message de sa part. Je n’ai jamais répondu », a fait savoir la compagne de l'ancien Parisien, qualifiant le milieu de femmes de footballeurs de « très hypocrite ».

Accident clos ?

Ses propos en Une des sites internets de revues féminines (Marie-Claire, Voici), Marrion Aréola a eu une franche explication avec Marine Lloris par la suite … Avant de s'excuser platement sur une story Instagram : « Concernant l'histoire avec Marine Lloris, nous avons eu une longue conversation et maintenant tout est rentré dans l'ordre. Beaucoup de malentendu entre elle et moi... En effet, avec du recul, le timing n'était pas approprié, je suis en tord et je m'en excuse ».