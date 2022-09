Equipe de France : Dembélé, Rongier, Tolisso... Deschamps a déjà tranché pour sa liste !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

La trêve internationale approche et verra l’équipe de France préparer sa dernière ligne droite avant la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Les Bleus pourront compter sur la Ligue des Nations en guise de mise en bouche avec l’Autriche et le Danemark au programme.

Didier Deschamps dévoilera ainsi sa liste jeudi prochain à la FFF et, déjà plusieurs indices sont tombés. Selon Téléfoot, Ousmane Dembélé devrait en faire partie, lui qui réalise un excellent début de saison au FC Barcelone et qui n’a plus été appelé en Bleu depuis le mois de juin 2021.