Équipe de France : Deschamps a des doutes sur Pogba... et Camavinga (Real Madrid)

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Les Bleus repointent le bout de leur nez ! Après une intense trêve internationale en mars, la France est amenée à disputer la Ligue des Nations (2-18 juin)... sans doute sans Paul Pogba (29 ans). Le champion du monde 2018, qui risque de ne plus évoluer sous les couleurs de Manchester United cette saison en raison d’une blessure à un mollet, est douteux pour ce prochain rassemblement.

Selon son entourage, cité par L’Équipe, Pogba entend tout mettre en œuvre pour faire partie du groupe tricolore mais le temps ne joue pas en sa faveur. Le premier match des champions du monde aura lieu le 3 juin au Stade de France, contre le Danemark, et le premier jour du rassemblement est théoriquement prévu le lundi 30 mai. Pour l’heure, Didier Deschamps est dans le flou total à son sujet même s’il sait sa préciosité dans le vestiaire des Bleus.

Le champ des possibles pour remplacer Pogba n’est pas très vaste. Corentin Tolisso, lui aussi en fin de contrat au Bayern Munich, ne joue pas beaucoup plus alors que Jordan Veretout ne joue quasiment plus avec l’AS Rome. Deschamps pourrait donc rappeler Eduardo Camavinga, qu’il n’a plus convoqué depuis octobre 2020... « Il semble avoir encore comme un doute à son sujet pour le moment, entretenu par le peu de titularisations de l’ancien Rennais au Real Madrid », glisse le quotidien sportif. Les deux prochaines semaines dégageront peut-être l’horizon du sélectionneur des Bleus.

La une du journal L'Équipe de ce mercredi 4 mai : https://t.co/WVkOoktf0F pic.twitter.com/ELpWmgUDAj — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 3, 2022

Pour résumer Alors que les joueurs de l’équipe de France rechausseront les crampons en juin, un gros doute subsiste autour de la présence de Paul Pogba, blessé et dans le dur du côté de Manchester United... et d'Eduardo Camavinga à Madrid.

Bastien Aubert

Rédacteur