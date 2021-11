Equipe de France : Deschamps a réservé une grosse surprise au Kazakhstan dans son onze

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

Leader du groupe D avec 12 points, la France peut rallier le Qatar par bien des façons. La plus simple consiste à battre le Kazakhstan, ce soir (20h45). Les joueurs de Didier Deschamps peuvent aussi se contenter de deux points en deux matches, le dernier étant à Helsinki, mardi (20h45). Mais d’autres équations existent.

La qualification peut tomber ce soir en cas de nul à condition que Bosnie et Finlande ne se départagent pas non plus. Elle peut aussi survenir poussivement mardi avec un seul point ramené de Finlande tant que la Bosnie ne fait pas le plein. Elle peut même résulter de deux défaites si la Finlande ne s’impose pas en Bosnie, l’Ukraine ne s’incline pas en Bosnie trois jours plus tard, et la différence de buts générale des Bleus (+ 5) reste la meilleure. Au pire, si la France échoue à la troisième place, elle sera barragiste grâce à son succès en Ligue des Nations.

Pour dominer le Kazakhstan, L’Équipe et RMC Sport croient savoir que Deschamps va miser sur la présence de Kingsley Coman en piston droit en lieu et place de Benjamin Pavard, dans le dur à l’heure actuelle. C’st en tout cas l’enseignement principal à tirer de la mise en place d’hier, ce qui fut déjà le cas mercredi à la mise en place tactique. Par ailleurs, Karim Benzema s’est entraîné au Parc des Princes hier soir pour sa première séance collective de la semaine. L’attaquant du Real Madrid est lui aussi annoncé titulaire.

Ce dimanche, l'Espagne reçoit la Suède dans une finale pour la qualification à la Coupe du Monde de la zone Europe. Venez parier chez France Pari . La cote de la Roja est à 1,32 contre 4,30 le nul et 8,50 pour les Scandinaves.

La une du journal L'Équipe du samedi 13 novembre 2021 pic.twitter.com/tgaoXs6I41 — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 12, 2021