Equipe de France : Deschamps affiche une préférence pour le remplaçant de Ripoll chez les Espoirs

Comme on pouvait s'y attendre, le mandat de Sylvain Ripoll à la tête des Bleuets n'a pas survécu au fiasco du dernier Euro. Après six ans sur le banc des Espoirs, le Breton a été démis de ses fonctions et la FFF s'est déjà mise en quête de son remplaçant en vue des échéances à venir dès septembre (qualifications du prochain Euro).

Le staff des A pousse pour … Julien Stéphan

Comme révélé par Mohamed Toubache-Ter, la bagarre s'annonce éminemment politique avec deux profils qui tiennent la corde : Jocelyn Gourvennec et Julien Stéphan. D'après Sport Zone, Didier Deschamps pousse d'ailleurs pour que ce soit le second – le fils de son adjoint Guy – qui soit choisi par les décideurs.

Si, après son limogeage de Strasbourg, Julien Stéphan souhaitait plutôt repartir sur un projet club, les Bleuets pourraient quand même le pousser à la réflexion...

