Equipe de France : Deschamps annonce un turnover face à la Tunisie

Après deux victoires en deux matchs, les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022. Reste à savoir maintenant si l'équipe de France terminera première ou deuxième de sa poule. Les choses se décanteront après la dernière journée, où les Tricolores affronteront la Tunisie, mercredi prochain (16h).

Deschamps prévoit un turnover contre la Tunisie

« Si je vais faire tourner ? Oui ça sera le cas. Il y a un troisième match, on doit respecter la compétition, l'adversaire et les autres membres du groupe car il y a une qualification en jeu », a confié Didier Deschamps au micro de beIN Sports, à l'issue du match contre le Danemark. « Notre objectif, c'est le huitième de finale, je ne vais pas prendre un risque. Je ferai tourner car on a gagné ce mérite de pouvoir faire souffler des joueurs et en concerner d'autres ». À voir quels seront les joueurs qui auront l'opportunité de marquer des points.