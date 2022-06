Equipe de France : Deschamps annonce une avalanche de mauvaises nouvelles

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Après plusieurs jours passés au pays Basque pour veiller sur les siens après le décès de son père, Didier Deschamps a fait son retour en équipe de France. Le sélectionneur était présent ce dimanche en conférence de presse mais il n'avait pas de bonnes nouvelles, alors que se profile une partie déjà très importante contre la Croatie pour la qualification à la phase finale de la Ligue des Nations, deux jours après une défaite au Stade de France contre le Danemark (1-2).

En plus de Raphaël Varane, victime d'un blessure aux ischios vendredi, et Kylian Mbappé, laissé au repos pour se remettre de sa contusion à un genou, Jules Koundé, Kingsley Coman, Karim Benzema et Ngolo Kanté n'ont pas participé à la séance du jour. S'ils ne sont pas présents demain soir sur la pelouse du Maksimir Stadion, c'est plus d'une moitié d'équipe qui sera en tribunes. Ça fait beaucoup, surtout en cette période où les Tricolores ne sont traditionnellement jamais à leur meilleur niveau car en roue libre après la fin de leur saison en club...

Mbappé, Benzema, Coman, Koundé et Kanté préservés !https://t.co/cU8wixOFjH — Foot Mercato (@footmercato) June 5, 2022

