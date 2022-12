Equipe de France : Deschamps aurait un nouveau grief contre Benzema !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Si les supporters français seront en minorité dimanche pour la finale de la Coupe du monde, les Bleus pourront compter sur plusieurs soutiens majeurs dans la tribune officielle. Notamment parmi les internationaux blessés. Paul Pogba espère en être et fait tout pour, Lucas Hernandez a reçu une fin de non recevoir de la part du Bayern et Presnel Kimpembé en sera. Et Karim Benzema ? L'Equipe, qui a consacré une page à ce sujet, ne sait pas mais a fait une révélation lourde de sens sur les relations entre l'attaquant, Didier Deschamps et certains de ses partenaires tricolores...

"Le Real Madrid a laissé carte blanche à Karim Benzema pour dimanche. L'état d'esprit du Ballon d'Or 2022, parti touché au quadriceps de la jambe gauche deux jours avant le premier match contre l'Australie, est plus insondable. Entre lui et Didier Deschamps, qu'il n'a pas remercié lors de la remise de son prix, ce que le sélectionneur n'a pas manqué de noter, la relation ne sera jamais complice, vu les antécédents. Le Madrilène a échangé avec des joueurs pendant la compétition. Mais il n'a pas que des fans non plus dans le vestiaire des Bleus et l'ambiance, selon des témoignages concordants mais off, n'a pas souffert de son absence au Qatar."