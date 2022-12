Equipe de France : la Pologne, son but refusé, son record, son placement... Griezmann n'a esquivé aucune question, même la plus polémique !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Son but refusé après coup face à la Tunisie

« C'est chiant, ça ne te permet pas de célébrer comme tu voudrais. On a été gentil parce qu'on était déjà qualifié mais ça aurait été autrement si on avait dû jouer la qualification. »

Sa relation avec Mbappé

« Kylian, en 2018, ce n'est pas le même joueur, ni la même personnalité que maintenant. Il parle beaucoup et il met la joie de vivre. Il est irréprochable ! Notre relation va venir avec les minutes jouées ensemble. Maintenant, je commence à comprendre son jeu et ce qu'il veut. »

Son nouveau positionnement

«Je suis assez libre. Être là dans la relation entre la défense et les attaquants. J'ai trois joueurs devant moi, donc plus de possibilités.»

Eviter le scénario de la Suisse contre la Pologne

« Contre la Suisse, on était trop relâché. On pensait que c'était plié à 3-1. La hiérarchie sur les pénalties est claire. Mais on ne va pas la donner à Szczesny. »

Ses 70 sélections consécutives

« C'est une immense fierté, c'est pour ça que je donne tout pour ce maillot et pour l'entraîneur. Sans lui, il n'y aurait pas ce record. »

La polémique sur l'interdiction des couleurs arc-en-ciel

« Peu importe où je serai dans le monde, la communauté LGBT sait que je les soutiens et que je les respecte. »