Equipe de France : Deschamps avait prédit les débuts canons de Mbappé

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Grand artisan de la victoire ce mardi des Bleus contre l'Australie (4-1) avec un but de la tête et une passe décisive pour Olivier Giroud, Kylian Mbappé a parfaitement débuté sa Coupe du monde. Des débuts canons pour la star du Paris Saint-Germain qu'avait prédit Didier Deschamps.

Podcast Men's Up Life

"Je savais qu'il allait être prêt parce que c'est sa compétition"

"Kylian faisait déjà partie des meilleurs attaquants au niveau mondial. Il est en pleine confiance. Il dégage beaucoup de force, de sérénité et cela fait un moment que j'échange avec lui. Je savais qu'il allait être prêt parce que c'est sa compétition. (...) Marquer des buts de la tête, s'il rajoute cela en plus tant mieux. Il s'inscrit dans un collectif et c'est important même s'il a la capacité à faire des différences. Avoir Kylian à ce niveau, c'est très important pour mon équipe", s'est réjouit le sélectionneur tricolore en conférence de presse d'après-match.

𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚̀𝙧𝙚 𝙧𝙚́𝙪𝙨𝙨𝙞𝙚 ! 👌

Les Bleus lancent de la plus belle des manières leur Coupe du Monde 🔥



🇫🇷4-1🇦🇺 | #FRAAUS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/I8ORIZn2pc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 22, 2022

Pour résumer Après le succès ce mardi de l'équipe de France contre l'Australie (4-1), lors de son premier match de poules de la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps s'est exprimé sur la prestation de Kylian Mbappé.

Fabien Chorlet

Rédacteur