Equipe de France : Deschamps chasse l'ombre de Zidane avec un record historique

Bien malin qui peut dire ce que fera Didier Deschamps après la Coupe du monde au Qatar en décembre. Seuls lui et peut-être Noël Le Graët doivent savoir si le sélectionneur continuer, et encore. L'ombre de Zinédine Zidane plane au-dessus d'un technicien en poste depuis 2012, qui a remporté la Coupe du monde 2018 et la Ligue des Nations 2021, mais qui continue d'être critiqué pour le jeu développé par son équipe.

Pourtant, depuis l'automne dernier, il y a du mieux. Et surtout, hier contre la Côte d'Ivoire (2-1), ses Bleus ont enchaîné un 19e match avec un but marqué. Ce n'était jamais arrivé dans leur histoire, même au temps béni des générations Kopa, Platini et Zidane. La série a débuté le 11 novembre 2020 lors de la défaite à domicile contre la Finlance (0-2) et pourrait se prolonger mardi contre l'Afrique du Sud. Durant ce laps de temps, l'équipe de France a marqué à 43 reprises, soit une moyenne de 2,26 buts par match. Ennuyeux, les Tricolores version DD ?

Les images inédites après la victoire des Bleus face à la Côte d'Ivoire (2-1) 🤩



→https://t.co/aZWuixqDSl#FiersdetreBleus pic.twitter.com/dro2glO8NA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 26, 2022

L'équipe de France a battu un record contre la Côte d'Ivoire Hier soir face à la Côte d'Ivoire (2-1), l'équipe de France a battu un record, celui du nombre de matches avec au moins un but marqué. Il est désormais de 19.

Raphaël Nouet

Rédacteur