Equipe de France : Deschamps craint Messi et donne de bonnes nouvelles des blessés

La France remettra son titre en jeu dimanche contre l’Argentine (16h). Malgré une belle opposition, le Maroc a succombé aux attaques tricolores et a craqué sur des buts de Théo Hernandez puis Randal Kolo Muani (0-2). Didier Deschamps était tout sourire et a donné des nouvelles des absents.

« Dayot était là, mais pas complètement à 100 %, c’est pour ça qu’il n’a pas débuté le match. Il avait eu trois jours compliqués depuis le dernier match, a-t-il affirmé. Adrien était malade, cela allait un peu mieux (hier) midi mais pas suffisamment, d’ailleurs il est resté à l’hôtel, on n’a pas pris de risque. Mais comme il y a quatre jours d’ici à la finale, il devrait être disponible dimanche. » Au sujet de la grand finale de dimanche, le sélectionneur des Bleus craint Lionel Messi par dessus tout.

« Messi est étincelant depuis le début de la compétition. En quatre ans, oui, il y a forcément des différences, a-t-il martelé. Il y a quatre ans déjà, j’imaginais qu’il allait jouer quelque part et finalement, il avait évolué à un poste d’avant-centre contre nous... Alors que là, il est plus dans une doublette avec un avant-centre et lui a beaucoup de liberté, il touche beaucoup de ballons, il est vraiment très en jambes. On va faire en sorte de limiter au maximum son influence, comme eux vont essayer de le faire avec certains de nos joueurs. »