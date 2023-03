Équipe de France : Deschamps en remet une couche sur le choix Mbappé capitaine

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans une interview accordée à Téléfoot, Didier Deschamps a confirmé que Kylian Mbappé était le nouveau capitaine des Bleus après les retraites d'Hugo Lloris et Raphaël Varane. "Kylian Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus. Antoine Griezmann est le vice-capitaine. Kylian réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité. Sur le terrain comme dans la vie de groupe, en étant un élément fédérateur."

"Mbappé et Griezmann pouvaient être capitaine l’un et l’autre"

Le sélectionneur de l'équipe de France a également expliqué pourquoi il a choisi Kylian Mbappé plutôt qu'Antoine Griezmann dans un entretien accordé à Ouest-France. "C’est dans la logique interne et aussi de ce qui se passe sur le terrain, de ce que j’attends lors de ce stage et dans l’avenir. Le capitaine n’est pas seul. C’était le cas avec Hugo Lloris. Raphaël Varane était vice-capitaine et des joueurs cadres sont des relais. Kylian coche toutes les cases pour avoir cette responsabilité supplémentaire, et cela ne va pas à l’encontre d’Antoine Griezmann, qui a toujours été un joueur important, même dans des périodes difficiles. (...) Ils pouvaient être capitaine l’un et l’autre, c’est pour ça que j’ai préféré en discuter avec eux. Si l’un ou l’autre avait dit que c’est une chose qui pouvait ne pas lui convenir, ou que ce n’était peut-être pas une bonne chose pour le groupe… Il y a les critères importants. Un, c’est la légitimité, c’est indispensable. Et après cet aspect moteur, fédérateur dans le groupe. Certaines obligations extérieures sont aussi de plus en plus importantes. J’avais déjà mon idée en tête avant d’avoir les échanges avec eux."

Pour résumer Dans un entretien accordé à Ouest-France, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, en a dit plus sur son choix Kylian Mbappé capitaine.

