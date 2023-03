Equipe de France : Deschamps et les Bleus ont fait vivre un enfer à Pires

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

"Muscle ton jeu, Robert !" En 1998, Robert Pires avait su écouter les conseils d'Aimé Jacquet pour devenir l'un des meilleurs joueurs de la planète. Mais désormais retraité et devenu consultant, l'ancien Messin n'a pas réussi à élever son niveau, ce qui lui a valu de vives critiques après l'Euro 2021, qu'il avait commenté pour M6. Accusé d'être trop lisse et parfois absent à l'antenne, Pires est revenu pour Puremedias sur cette période pas facile, due à une volonté de ne pas trop critiquer Didier Deschamps et certains des Bleus qu'il connaissait.

« Je me suis fait allumer. Je n’étais peut-être pas assez préparé pour cet exercice. Peut-être aussi parce que ça concernait l’équipe de France. Je connaissais la plupart des joueurs et Didier Deschamps. Pour moi, ça a été compliqué de critiquer. De toute façon, je n’aime pas la critique. Je ne suis pas dans cette nature-là. Je suis plus à l’aise en plateau pour analyser les matches et commenter les actions et les buts. C’est pour ça que j’en ai pris plein la gueule. Mais ce n’est pas grave, quand j’étais joueur, on m’a critiqué aussi. Ça ne me dérange pas, ça fait partie du jeu. »