Équipe de France : Deschamps fait une grande annonce sur Mbappé et Samba avant la Grèce

L'ambition de faire un sans-faute lors des éliminatoires

"Ce n'est pas le Grand chelem du rugby là... On va jouer pour gagner, mais ça ne va pas nous donner de garanties particulières. Trouver des leviers c'est important, mais est-ce que ça en est un... On veut rester sur un sans-faute."

Le match contre la Grèce et le manque d'enjeu de la rencontre

"Quand on respecte l'adversaire, on va jusqu'au bout et on met les buts quand on a les occasions. Le haut niveau, c'est ça. Après, on peut aussi gérer par moments pendant le match. Demain, l'enjeu pour la Grèce est de préparer le barrage. Mais ça reste un match international, on sera jugés sur ce qu'on fera."

Kolo Muani

"Il va bien, il est souriant. Moins bien sur le terrain ? Il peut faire mieux. Bien sûr que je lui parle à Randal Kolo Muani, du moment qu'il garde cette tranquillité. Les qualités, il les a. C'est encore un jeune joueur, qui a des étapes à franchir. Mais il a toujours sa sérénité."

Samba sera titulaire

Samba titulaire ?

"Brice Samba sera gardien de but. Pour le reste, vous verrez demain (mardi). Brice a eu, comme son club, un début de saison un peu plus difficile. Mais c'est un compétiteur, ils ont redressé la situation avec le RC Lens. Alphonse Areola fait de bonnes choses, cette année il joue les matchs de Premier League, il gagne en sérénité et fait de bonnes performances. La hiérarchie, c'est bien qu'elle soit définie. Mais ça peut évoluer au mois de mars ou juin. La concurrence existe, si je pense que c'est mieux de faire différemment..."

Un turnover prévu ?

"Oui, c'est prévu de faire des changements dans le onze. Et en cours de match aussi.

Griezmann va jouer

"Oui, même si c'est 30 secondes, je vais lui faire continuer sa série."

Mbappé va aussi jouer

Mbappé capitaine ?

"Oui, c'est prévu."

