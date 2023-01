Équipe de France : Deschamps victime collatérale de l'affaire Le Graët ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Noël Le Graët va apporter des problèmes à Didier Deschamps ! Les récents propos polémiques du président de la FFF vont probablement coûter cher à l’homme de 81 ans qui est dans la tourmente ces derniers jours, il ne serait pas étonnant de le voir quitter la présidence. l’Equipe explique que « Le comité exécutif de la Fédération, réuni mercredi matin sous la pression de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, et Philippe Diallo, le vice-président de la FFF, pourrait étudier le renouvellement, jusqu'en 2026, du contrat de sélectionneur de l'équipe de France ».

Selon les informations du quotidien sportif, le comex de la FFF, aurait été très agacé, de ne même pas avoir été mis au courant de la prolongation de l’ancien de l’OM à la tête des Bleus et de la durée de son contrat. S’il n’est pas question de rompre le contrat de Didier Deschamps, l’objectif pour le comité sera certainement de savoir s’il est possible d’ajuster la durée jusqu’à 2024. Date théorique de fin du mandat de Noël Le Graët à la tête de la FFF et du prochain Euro en Allemagne. Pas sûr que le Champion du Monde 1998 et 2018 apprécie cette situation...