Equipe de France : Deschamps ne craint pas une malédiction liée aux champions du monde

En fin d'année, l'équipe de France défendra son titre de champion du monde pour la deuxième fois de son histoire. La première, ça s'était mal passé puisque les Bleus de Roger Lemerre avaient été éliminés au premier du Mondial 2002 après des défaites face au Sénégal (0-1) et au Danemark (0-2) ainsi qu'un nul contre l'Uruguay (0-0). Vingt ans plus tard, les Tricolores feront-ils mieux ? On peut craindre le pire puisque quatre des cinq derniers tenants du titre ont été éliminés au premier tour de l'épreuve suivante, à savoir l'Allemagne en 2018, l'Espagne en 2014, l'Italie en 2010 et donc les Bleus en 2002 sont sortis par la petite porte.

Interrogé sur cette malédiction, Didier Deschamps a répondu : "C'est factuel que pour le tenant du titre, c'est compliqué. Je ne vais pas prendre 6 ou 15 champions du monde de 2018 pour une histoire de statistiques". Nul doute que le champion du monde 98, qui n'était pas de la désastreuse aventure coréano-japonaise, saura toutefois prendre en compte cette drôle de mésaventure qui frappe les tenants du titre pour ne pas en être victime à son tour...

Raphaël Nouet

Rédacteur