Equipe de France : Deschamps poussé vers la sortie après le Mondial ?

Didier Deschamps en dira peut-être plus après la finale contre l’Argentine, demain soir. En attendant, son avenir est l’objet de toutes les spéculations, parfois contradictoires. Le fait est que le sélectionneur sera en fin de contrat au soir du 31 décembre. Ce n’est pas un mystère, Noël Le Graët veut le prolonger au moins jusqu’à l’Euro 2024. Le président de la FFF patiente lui aussi et espère convaincre « DD » de continuer à la tête des Bleus. Mais il va attendre que la pression de la Coupe du monde redescende avant de solliciter un rendez-vous avec le sélectionneur, sûrement dans son fief à Guingamp.

Sortir par la grande porte ?

Selon L’Équipe, Le Graët se donne jusqu’au 31 janvier pour boucler le dossier. Dans l’entourage de Deschamps, qui a été quand même contrarié de ne pas être prolongé par sa fédération avant la compétition, certains lui conseillent de partir par la grande porte et de surfer sur cette Coupe du monde réussie. D’autres ne lui voient pas d’avenir en club, estimant qu’il aime trop le job de sélectionneur des Bleus. Pour l’instant, seul l’intéressé a la réponse. Et encore, ce n’est pas certain tant il est obnubilé par la quête de son deuxième Mondial d’affilée.

Pour résumer Alors que Noël le Graët envisage de rencontrer personnellement Didier Deschamps après la Coupe du monde au Qatar, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France pourrait décider de quitter les Bleus à la surprise générale.

