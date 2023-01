Equipe de France : Deschamps réagit à sa prolongation chez les Bleus

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

A l'occasion de l'Assemblée Générale de la FFF, Didier Deschamps a réagi à sa prolongation sur le banc des Bleus. « Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir, à savoir que mon président (Noël Le Graët) a décidé de me prolonger jusqu'en 2026. Je remercie le président pour son soutien permanent et sa confiance maintenue , a-t-il indiqué en préambule. Nous avons des échéances importantes devant nous, avec une rentrée au mois de mars chargée avec deux gros matchs sur notre route de qualification pour le prochain Euro 2024 en Allemagne. Vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte de maintenir l'équipe de France au plus haut niveau international. »

« Je me suis rendu compte depuis mon retour des émotions et de la passion qu'a pu engendrer cette Coupe du monde »

Et à lui d'ajouter... « Etre deux fois consécutivement en finale de Coupe du monde, ça représente beaucoup de choses. Je me suis rendu compte depuis mon retour des émotions et de la passion qu'a pu engendrer cette Coupe du monde. Evidemment, il y a eu beaucoup d'émotions à partager, encore un peu plus avec ce scénario (en finale) même si la fin était forcément cruelle. Pendant une grande partie de cette finale, un peu trop longue à mon goût (il sourit), on était très très loin de l'objectif qui était le nôtre. Puis on s'est rapprochés de très très peu de ce qu'on voulait, conserver notre titre de champion du monde. Ca n'enlève rien à tout le parcours qui nous a permis d'arriver jusqu'à cette finale. »