Équipe de France : Deschamps répond sur le cas Benzema et sur le futur capitaine

Didier Deschamps a notamment évoqué sa brouille avec Karim Benzema. "Je ne regarde pas les réseaux sociaux. J'ai eu à m'exprimer dernièrement pour dire ce qui c'était passé. Pour moi, c'est un sujet qui est clos. Je n'ai pas à recommenter quoi que ce soit, après, libre à vous de débattre." Relancé quelques minutes plus tard sur l'affaire Benzema, le sélectionneur des Bleus s'est montré très clair. "Les perturbations, on en a connu... Vous n'aurez pas un mot, de plus de ma part par rapport à ce que j'ai répondu à la première question. J'ai pris la parole pour dire ce qui s'est passé et maintenant c'est derrière."

Avant cela, il a été demandé à Didier Deschamps s'il avait fait son choix pour l'identité du futur capitaine. "Il y en a certains que je retiens possible. Kylian Mbappé en fait partie. Ça passera par des discussions avec eux avant que je prenne ma décision. Il y a une responsabilité par rapport au fait d'être capitaine, avec des obligations un peu plus importantes, mais je veux avoir cette discussion en interne avant de prendre ma décision", a-t-il répondu à ce sujet.