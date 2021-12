Equipe de France : Deschamps se fait tailler par un joueur du PSG

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Vendredi, ESPN a diffusé une interview du milieu de terrain du PSG Leandro Paredes. L'Argentin est notamment revenu sur le triomphe de sa sélection à la Copa América cet été au Brésil et sur les attentes qui l'entourent avant la Coupe du monde au Qatar en 2022. Pour lui, même si l'Albiceleste joue mal, cela ne doit pas l'empêcher de rêver puisque la France a été sacrée en 2018 en étant mauvaise dans le jeu !

« L'équipe de France a de grands joueurs mais joue mal, a déclaré l'ancien de Boca Juniors. En Europe, l'Espagne joue bien. Mais bien jouer ne t'assure pas de gagner. Je pense que l'Argentine ne joue pas plus mal que l'équipe de France. » Paredes est devenu un spécialiste du mauvais jeu qui gagne puisque c'est ce qu'il vit aussi au PSG cette saison. Il devrait cependant mettre ses connaissances sur les Bleus à jour car depuis que Didier Deschamps opte pour un 3-4-1-2 avec Griezmann en soutien de Mbappé et Benzema, le jeu est devenu beaucoup plus plaisant… tout en continuant à gagner.