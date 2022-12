Equipe de France : Deschamps se tait, un cadre des Bleus a recadré ses coéquipiers !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La France affrontera l’Angleterre pour un quart de finale très attendu de la Coupe du monde, samedi soir (20h). Grâce à une brillante victoire contre la Pologne (3-1), les Bleus se sont offert ce petit privilège. Dimanche, tout e fut pourtant pas rose. En atteste cette anecdote pas si neutre racontée par L’Équipe.

« Alors que le sélectionneur se tait, une autre voix s’élève dans un coin de la pièce. Celle de Raphaël Varane, sans doute encore plus irrité que son coach par cette première moitié de match et il exhorte ses coéquipiers à montrer un autre visage en seconde période, explique le quotidien sportif. ‘On est en 8es de finale de Coupe du monde, on vit un rêve mais ce rêve peut s’arrêter à tout moment si on continue comme ça’, annonce le défenseur central de 29 ans. »